CULTURA

No tienen patrocinadores como los pilotos de fórmula uno, pero si la misma pasión por la velocidad. Hablamos de los carretones, una tradición que se recupera en Teror, en Gran Canaria, después de quince años. Aquí los ven. Sin ruido, ni olor a gasolina, pero con la adrenalina a tope. No faltaron derrapes y virajes espectaculares. Por fortuna, no hubo accidentes, y sí gran diversión.