Las microalgas no causan cáncer en humano

Los expertos aseguran que las microalgas que se encuentran en Canarias NO causan cáncer en humanos, sino en ratones. La alarma saltó tras la filtración de un informe en el que se aseguraba que el contacto con microalgas podía causar tumores primarios de hígado. El estudio se refería a roedores porque en humanos, reconocen los científicos, NO se han llevado a cabo estudios al respecto. En cualquier caso, recomiendan NO bañarse en playas donde estén presentes estas algas.

La presencia de microalgas en aguas canarias se prologará por un tiempo indeterminado. Preocupan los efectos que éstas podrían tener en las personas. Un informe del gobierno de Canarias determinaba que producían tumores en el hígado, hoy los expertos han asegurado que de momento sólo se ha podido probar que suceda con ratones y que no se han realizado pruebas en humanos.

Pese a ello no dejan de ser nocivas para la ciudadanía y entre los efectos que producen están las afecciones respiratorias y las irritaciones cutáneas. Por eso los expertos recomiendan evitar el baño en zonas donde tengan abundante presencia.

La presencia de las microalgas se debe a factores climáticos como el aumento de la temperatura del agua, la calima y la ausencia de los vientos aliseos. Se cree que debido al alto consumo de oxígeno de estas algas se podría producir la muerte masiva de peces.

Los expertos aseguran que la presencia de microalgas no está vinculada a los vertidos residuales en el mar y tienen previsto realizar un informe que lo demuestre.

En los últimos días se ha detectado la presencia de microalgas en las inmediaciones de Gran canaria Fuerteventura y Lanzarote, esta semana está previsto que se sobrevuele la zona donde se encuentran para determinar la incidencia. Este es el evento de microalgas más largo del que se tiene constancia en Canarias.