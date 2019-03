Su pasión por la música le ha llevado a esperar hasta 17 años para comprar un instrumento musical. De ahí que no le importara pagar más de 200 mil euros por una viola. Irina Ivanova, miembro de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria nos enseña cómo es el sonido de dos de los instrumentos de cuerda más exclusivos de todo el mundo.

Escuchamos una viola de amor con 14 cuerdas, un instrumento exclusivo que sólo 30 personas en todo el mundo saben tocar. Una de ellas es Irina Ivanova, miembro de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria. Irina nos habla sobre la complicación de su ejecución.Su sonido, sin embargo, merece la pena, es envolvente y muy especial.En cuanto a su precio, no hubo dinero para pagarlo, se hizo necesario un trueque hace ya 16 años. Precisamente el mismo tiempo que Irina tuvo que esperar para hacerse con esta otra maravilla, una viola de 300 años de antigüedad con una característica muy singular, su tamaño.

Lo comprobamos in situ, notas dulces y profundas que convierten a este instrumento en toda una experiencia. Su virtuosa dueña nos promete que muy pronto podremos disfrutar de su música en las islas.