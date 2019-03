Falsificó su título de licenciado en Derecho

Este hombre es Juan Manuel Perdomo. Hasta el lunes, era el director de recursos humanos del ayuntamiento de Telde. Ese día fue cesado de sus funciones porque no era licenciado en Derecho ni atesoraba los Máster que decía tener. Hace dos semanas, la concejal de Personal pidió a Perdomo que certificara sus titulaciones ante el rumor de que no había terminado la carrera. Pero a la edil no le convencieron los documentos que aportó.

El siguiente paso fue poner los hechos ante la justicia para recuperar el dinero de más que ha cobrado por un nivel académico que no tiene.

Perdomo ha borrado su cuenta de facebook pero mantiene la de tuiter, el que asegura que es licenciado en derecho