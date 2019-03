Evaluación del presidente del gobierno, José Luis Rguez. Zapatero, sobre el incidente de los activistas prosaharauis

POLÍTICA

Exteriores da por cerrado el conflicto con Marruecos y dice que no hay pruebas suficientes que avalen la versión de los activistas canarios que aseguran haber sido agredidos por la policía marroquí. Hasta sostiene que las lesiones podrían habérselas producido grupos que no estaban de acuerdo con su manifestación prosaharaui. El Presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero dice que ante todo debe imperar la diplomacia para que esto no afecte a las relaciones con Marruecos.Los activistas canarios continúan con las movilizaciones y hoy han denunciado ante la delegación del Gobierno la vulneración de los derechos humanos por parte de la policía marroquí. Han criticado al gobierno español por respaldar la versión de Marruecos.