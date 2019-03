Se detecta un caso de meningitis vírica en un colegio del sur de Tenerife. El menor ha sido dado de alta en menos de 24 horas porque el caso no reviste mayor gravedad, pero el caso ha generado una gran alarma..

Sí, algunos padres del centro donde estudia el menor que estuvo enfermo difundieron el caso a través de las redes sociales alertaron al restos de padres y madres sin tener toda la información y muchos niños dejaron de ir a clase.

El menor se contagiaba de meningitis. En esta caso la vírica, que no reviste mayor gravedad si se trata.. Habitual que se den casos en esta época. La peligrosa es la bacteriana El contagio se produjo de manera fecal oral. Al no lavarse bien las manos después de ir al baño, por lo que no se ha detectado ningún otro caso en el entorno del menor.

El problema se generó aquí en el centro donde estudia el niño, en Granadilla. La propia madre mandó un wasap al resto de padres alertando del caso, Generando una alarma social que provocó que más de 100 niños no acudieran al centro.

Los padres que sí se informaron hoy no estaban preocupados.

En la página del colegio se puede consultar el comunicado de Salud Pública, donde solo destacan una adecuada higiene para evitar contagios.