Llevan doce meses sin cobrar

Hasta un año sin cobrar. Los marineros del buque Isadora, atracado en el Muelle de Las Palmas, se encuentran atrapados, sin dinero y sin solución. Llevan muchos meses sin percibir ningún dinero y no pueden volver a sus casas por miedo a no cobrar nunca. Sus familias, nos cuentan, están desesperadas.

Llegaron a ser casi ochenta pero más de la mitad de ellos han desistido y han vuelto a casa sin nada. Son los marineros del Isadora, un buque con bandera en Islas Cook y tripulación rusa y ucraniana que se ha quedado atrapado en el Puerto de Las Palmas después de que sus propietarios dejaran de pagar a los marineros.

Doce meses sin cobrar, nos dicen, y por eso no podemos volver a casa, no tenemos dinero. Y no lo tienen. Reciben comida y agua de otros barcos y hay quien les da algo de tabaco. Las dos mujeres que quedan a bordo aseguran que no pueden comprar champú, tintes o productos de higiene. Pero no pueden marcharse. Estar aquí es su única forma de presión.

Esperamos por el dinero, aseguran, nuestros patrones nos dicen que es cuestión de unas semanas, pero llevan así los últimos cuatro meses. Y mientras, sus familias, se desesperan.

Familia, esposas, hijos, todos esperando por nosotros, nos cuenta, deseando que volvamos lo antes posible. Solucionar su situación corresponde al Ministerio del Interior. Desde el Puerto de Las Palmas lo que se ha intentado es que las empresas portuarias les ayuden con sus excedentes de comida.