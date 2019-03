Vendían sus automóviles en esta estación de servicio del centro de la capital tinerfeña que se encuentra desde hace meses cerrada. Llevaban más de año y medio instalados aquí y anoche por primera vez sufrieron un incidente. 11 de los 13 coches que se encontraban estacionados eran literalmente asaltados. El ruido producido por el impacto de un objeto contundente contra los parabrisas, los faros y la carrocería de estos coches despertaban a los vecinos que avisaron a los cuerpos de seguridad.

Durante la mañana la policía judicial ha tomado muestras en varios de los coches en los que se encontró restos de sangre, esta antigua gasolinera no contaba con cámaras de seguridad por ello no hay imágenes de lo que sucedió ni de los asaltantes. La empleada de la empresa de compraventa no cree que se trate de un cliente insatisfecho. ¿Acto vandálico o ajuste de cuentas?