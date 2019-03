Un fallo eléctrico impide colgar el primer cartel de CC en Facebook

CC

La campaña de los nacionalistas de Coalición Canaria también está marcada por las nuevas tecnologías. En las fotografías de cada candidato se indica su espacio en las redes sociales. Tampoco han faltado anécdotas: se fue la luz en el momento justo que el cartel iba a ser colgado en Facebook . Pero no tuvieron problema en subirse a una escalera y destapar ellos mismos la palabra más esperada: VOTA. En Las Palmas de Gran Canaria, el candidato al Ayuntamiento de esa capita, Jorge Rodríguez no pudo ni si quiera atender tranquilamente a los medios de comunicación. Su teléfono de atención al ciudadano no paraba de sonar.