Alejandro Sanz lanza 'Yo no tengo nada', su nuevo tema

VUELVE CON NUEVO DISCO

Alejandro Sanz ha estrenado el primer sencillo de su duodécimo disco de estudio, titulado 'No tengo nada'. Fue en agosto cuando el cantante y compositor madrileño dio noticia de la grabación de este tema, entonces sin nombre, con un vídeo en Instagram en el que permitía escuchar unos pocos segundos del mismo y un mensaje que decía: "Hoy por fin he grabado la primera voz del primer sencillo y del disco y me he emocionado".