Las cinco noticias más importantes de este viernes 21 de septiembre

Casado ve más despejado su futuro: la Fiscalía pide al Supremo que no abra causa por su máster

El alto tribunal ahora deberá comunicar si atiende o no a esta petición. La Fiscalía argumenta que no les consta que Pablo Casado presionara para que se le diera ese título y por lo tanto no abría cometido delito de prevaricación.

La jueza del caso Máster comienza a investigar el de Carmen Montón

Carmen Montón dimitió a raíz de la publicación de presuntas irregularidades en el máster en Estudios Interdisciplinares de Género que obtuvo en esa universidad.

El libro basado en la tesis de Pedro Sánchez incluye notas de prensa y una conferencia del presidente de la Cámara de Comercio

La tesis doctoral y el libro del presidente del Gobierno siguen siendo un problema para él. Pedro Sánchez se ha visto obligado a anunciar que dará explicaciones en el Senado, presionado por PP y Ciudadanos. Pero ahora también por sus socios de Gobierno.

Crece la tensión por el 'brexit': May lanza un ultimátum a sus líderes europeos y Tusk la reprocha su postura "inflexible"

El varapalo de la UE a Theresa May al considerar que su plan de 'brexit' es inaceptable ha supuesto duras críticas a la primera ministra británica en su vuelta a casa. Por eso, un día después, ha exigido respeto a los líderes europeos y les reclama una alternativa. El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, cree que el acuerdo "aún es posible".

Rusia trazó un plan para sacar a Julian Assange en Nochebuena de la embajada de Ecuador en Reino Unido

El plan contemplaba sacar a Assange del edificio que acoge la embajada ecuatoriana en la capital británica el día de Nochebuena de 2017 en un coche diplomático y trasladarlo a otro país, entre los que se estudio Rusia o Ecuador.