Las cinco noticias más importantes de este viernes 14 de septiembre

El Gobierno exige a Ciudadanos y al PP que pidan perdón a Sánchez por el "acoso" con su tesis

La portavoz del Gobierno ha denunciado que el presidente está siendo "atacado por las fuerzas de la oposición" en una estrategia conjunta del PP y Ciudadanos en la que le "acosan personalmente" sobre temas que pertenecen a su currículum, a pesar de que éste está "perfectamente probado". El propio Pedro Sánchez ha manifestado en Twitter: "El Gobierno responde con serenidad a la descalificación personal".

La rectora de la Universidad Autónoma de Barcelona niega que Rivera sea doctorando en Derecho Constitucional

La rectora afirma que para ser doctorando, los alumnos "deben presentar el avance de sus investigaciones" ante una comisión externa y asegura que Albert Rivera no ha presentado ninguna tesis ni se ha presentado ante la comisión.

La URJC denuncia un borrado masivo de 5.400 emails de la cuenta del instituto que dirigía Álvarez Conde

Un profesor de la URJC detectó un borrado masivo de correos electrónicos del Instituto de Derecho Público, que dirigía Enrique Álvarez Conde y que está siendo investigado por las presuntas irregularidades en algunos másteres. Los emails borrados fueron recibidos o enviados entre 2008 y 2014, periodo que incluye los másteres cursados por Cristina Cifuentes, Pablo Casado y Carmen Montón.

Cinco muertos a consecuencia de Florence en Carolina del Norte, donde ha tocado tierra como huracán de categoría 1

Aunque Florence se ha debilitado a categoría uno, se mantiene fuerte y los vientos alcanzarán los 150 kilómetros por hora. Cuatro estados han declarado la situación de emergencia y ya hay un millón y medio de desplazados.

Crece la tensión sobre la inmigración en Europa: un ministro luxemburgués manda "a la mierda" a Matteo Salvini

"¡A la mierda!", ha espetado el ministro de Exteriores de Luxemburgo, Jean Asselborn, al responsable de Interior italiano, Matteo Salvini, después de que éste alegase que el descenso de la natalidad en Europa no justifica la llegada de miles de migrantes a Europa, y mucho menos a Italia: "No necesitamos tener nuevos esclavos para sustituir a los hijos que no tenemos".