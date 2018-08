Las cinco noticias más importantes de este lunes, 27 de agosto

La Fiscalía investiga a los Mossos que identificaron a 14 personas que retiraban lazos amarillos

La policía catalana les identificó como "posibles autores de daños al dominio público", después de que la madrugada del viernes 10 de agosto localizara en tres vehículos mapas y herramientas de corte para arrancar lazos amarillos y esteladas de las calles.

Delgado asegura que el Gobierno defenderá al juez Llarena "hasta las últimas consecuencias"

La ministra ha asegurado que "no ha habido un cambio de posición del Ejecutivo" respecto a la defensa del juez Pablo Llarena y ha asegurado que se han publicado "determinadas informaciones" que no sabe "si interesadas o intoxicadas", en las que se "manejaba documentación que no eran informes definitivos".

Prisión para el detenido en Barcelona como sospechoso de matar a un niño holandés hace 20 años

En 1998 un menor desapareció de su tienda de campaña cuando dormía durante un campamento de verano en el que el arrestado trabajaba como monitor. Al día siguiente se localizó el cadáver del niño en un pinar a un kilómetro del campamento y desde entonces se buscaba al responsable del crimen.

Una mujer de 60 años, asesinada por su pareja en Orihuela (Alicante)

Un hombre ha sido detenido tras asesinar a su mujer estrangulándola en Orihuela (Alicante). El detenido llamó al 112 asegurando que acababa de matar a su pareja sentimental en su vivienda.

El tirador de Florida fue eliminado del torneo de videojuegos en el que participaba y regresó después con un arma

El sospechoso ha sido identificado como David Katz, de 24 años y procedente de Baltimore (Maryland). El joven, que participaba en el torneo, utilizó al menos una pistola y se suicidó tras el ataque.