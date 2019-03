Los 5 monólogos más vistos de internet

Imagen no disponible | Montaje

Recuperamos los monólogos más vistos de Internet con la intención de que paséis un buen rato. Los monologuistas hablan de todos los temas que preocupan a nuestra sociedad sin pelos en la lengua. ¡No te lo pierdas!Dani Rovira nos da un consejo: que observemos. Es hasta capaz de darse cuenta de las cosas que no existen. Pero en lo que es realmente un experto es en las mujeres. Pero aun así con todas sus dotes hay algo que a lo que todavía no ha encontrado explicación, "que las tías no cagan". Una autentica obra maestra del humor con la que empezar esta lista.Todos hemos sentido alguna vez la presión de empezar a trabajar en una empresa. Eso es lo que le pasó a Joaquín Reyes y nos lo cuenta en su monólogo. Desde un duro proceso de selección a un poema final. Prepárate a reírte.Berto Romero está preocupado por los fallos de nuestro idioma. En una disección del español nos presenta la teoría de que las palabras vienen una mala y otra buena, como Star Wars. Nuestra lengua necesita una puesta a punto, renovarse y dejar de creer que por ejemplo ventosidad es mejor que pedo. Si vosotros pensáis igual, reivindicarlo en la calle a golpe de carcajada.Cerramos la lista con Goyo Jiménez que tiene un problema y quiere hablar de ello con todos nosotros. Lo que le está atormentando es si la violencia es necesaria o no. En su opinión depende del gilipollas al que le partas los dientes. Haciendo un repaso por nuestra sociedad desde los mascachapas a que pasaría si atacasen a nuestro presidente del gobierno, te sentirás identificado.