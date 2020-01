El increíble momento en que un camionero que transporta vacas las va perdiendo una a una sin darse cuenta

Resulta sorprendente lo que se puede llegar a encontrar uno por la carretera. En este caso fue el asombroso suceso en el que las puertas traseras de un camión de carga se abrieron y comenzaron a salir de él, una tras otra, una docena de vacas.

Afortunadamente, ninguna de las vacas llegó a sufrir ningún daño, pero el desconcierto del conductor del camión tuvo que ser tremendo.

Más de una vez hemos visto cómo alguien se ha dejado, sin querer, el maletero abierto. Aunque esto ya no es algo habitual ya que, por lo general, los coches avisan con un pitido o una luz si hay alguna puerta abierta, en este caso la trasera. Pero los camiones, al cerrarse manualmente, no alertan si te has dejado algo abierto, como se puede ver en este vídeo.

Lo primero que se te ocurrirá al ver el vídeo, como a todos los que lo hemos visto, es por qué el conductor no miró por los retrovisores. De esta manera se habría dado cuenta de la perdida mucho antes y no hubiera pasado el mal trago de ir recogiendo a los animales uno a uno después.

Por otro lado, llegados a este punto, nos preguntamos cuál fue la reacción de las vacas al verse en mitad de una carretera tras un largo camino dentro de un camión. Seguramente fuese una sensación de libertad mezclada con la confusión producida por caer de un camión en marcha que sigue su camino.

Lo que está claro es que no perdieron el tiempo en alejarse del vehículo y agruparse como una piña en mitad de un cruce en un pueblo de Vermont, Estados Unidos.

Vídeo Newsflare por @Jallen19

