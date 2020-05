El dueño de una tienda de dulces se sorprendió al encontrar un lagarto monitor enfriándose dentro de su refrigerador de helados.

Phatpakit Thajai, de 33 años, estaba preocupado después de escuchar golpes desde el interior de la vitrina durante todo el día en Phayao, en el norte de Tailandia. Después de cerrar la tienda por la noche, abrió la máquina para verificar si había una pieza rota.

Sin embargo, al mirar dentro del refrigerador, se sorprendió al ver al reptil refugiándose del sol mientras las temperaturas exteriores superaban los 35 °C.

Los rescatadores estuvieron 30 minutos tratando de atrapar al lagarto agresivo de 1 metro de largo con una barra de lazo.

El propietario aliviado, Phatpakit, dijo que todavía estaba confundido acerca de cómo el lagarto logró entrar al refrigerador.

Él dijo: "No estoy seguro de cuánto tiempo había estado dentro del refrigerador, pero había estado golpeando durante todo el día".

"Me sorprendió ver un lagarto monitor dentro de la máquina porque todavía no he descubierto cómo fue a parar allí".

