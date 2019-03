Se hace una ecografía en el embarazo y se encuentra con algo que no esperaba

Esta mujer embarazada ha experimentado una situación bastante curiosa.”. Estas fueron las palabras que publicó la futura mamá en una red social, junto a la imagen de la ecografía de su hijo. Y es que es ver la silueta e imagina que va ser madre de un bebé conejo. ¿No te lo parece? Imagen no disponible | Montaje La fotografía fue publicada el 2 de septiembre y desde entonces las visitas no han parado de aumentar. Ya sonlas que han hecho ‘clic’ para observar y comentar el insólito caso. Todo el mundo augura el buen nacimiento de su pequeño. Sin embargo, también son muchos los que han realizadoen cuestión. No podía faltar la típica frase del conejo Bugs Bunnyy otros juegos de palabras como “Hoppy news”, una mezcla entre happy (feliz) y el conejo Hoppy de la serie de dibujos Aqua Teen Hunger Force.