Loris que iba a ser sacrificado en un ritual de magia negra esconde una sorpresa para sus rescatadores

Bobi Handoko trabaja rescatando animales en el norte de Sumatra. Recientemente se enteró que alguien en una aldea había capturado en Loris y tenía planes terroríficos para el animal. Su intención era vendérselo a un chamán para que lo usara en un ritual de magia negra. Los loris están protegidos y está prohibido cazarlos, comerlos o venderlos pero en algunas pequeñas comunidades siguen pensando que tienen poderes supernaturales. Imagen no disponible | Montaje Por suerte un anciano de la aldea llamado Adi se enfrentó a la persona que había capturado el Loris y consiguió arrebatárselo a tiempo. Este anciano llevó el animal hasta Handoko que tiene un refugio llamado Ecoproject. Imagen no disponible | Montaje Fue cuando el animal estaba ya estaba a salvo en el refugio cuando Handoko y el resto de cuidadores se dieron cuenta de algo inesperado. El loris tenía una pequeña cría escondida en su pelaje. Imagen no disponible | Montaje “La madre se puso agresiva con nosotros. Era muy protectora con su cría y se notaba que estaba haciendo un buen trabajo cuidándola y escondiéndola en su barriga”, explicaba Handoko. Imagen no disponible | Montaje Después de alimentaros y de comprobar que tanto el bebé como la madre se encontraban en perfecto estado volvieron a liberarlos en medio de la jungla. Imagen no disponible | Montaje