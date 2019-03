Las 7 hostias más famosas de la historia

La hostia está de moda. Vuelve la hostia. El fenómeno del Caranchoa ha revitalizado el género. Como experto en el tema (2000 años me avalan), me he permitido realizar este ranking con algunas de las mejores de todos los tiempos: 7. La patada final de Kárate Kid.

Todos nos apuntamos a kárate para que nos enseñasen la patada de la Grulla, con la que un maltrecho Daniel asestaba el golpe milagroso y definitivo al tontaina de Johnny. En los años 80 aquello parecía el sumum de las artes marciales. Hoy recuerda más al Salto de la Rana del Cordobés. 6. El tortazo de un enano muy grande.

Todos somos fans de Tyrion Lannister, y mucho más lo fuimos cuando puso en su sitio al odiosos de su sobrino el rey Joffrey. 5. El mono de Cleant Eastwood también reparte.

En efecto, vosotros decís que evolucionáis pero estas imágenes demuestran que seguís haciendo lo mismo que cuando colgábais de los árboles. ¿Quién no ha visto “Duro de pelar” y la escena con los moteros? 4. En un ranking así no podía faltar el legendario Bud Spencer, que este año se vino a repartir hostias conmigo en el cielo. Aquí demuestra su escasa pero efectiva técnica:

3. En España lo más parecido que hemos tenido a Bud Spencer, por físico y forma de repartir, ha sido a mi tocayo Jesús Gil. Todos recordamos su famoso puñetazo al gerente del Compostela:

2. ¿A que no la esperábais en este ranking? Pues la inteligente y dulce Hermione no solo era una fiera con la varita, sino que además poseía un directo demoledor. El malvado Malfoy puede dar fe:

1. Y en el primer lugar, mi favorita, la que le propinó Sean Connery a su “hijo” Harrison Ford en Indiana Jones y la Última Cruzada. Cuando veáis el motivo sabréis por qué lo es: