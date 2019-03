¿En qué país es más fácil hacer amigos? ¡La respuesta te sorprenderá!

La mayoría de países definen a los españoles como personas abiertas, alegres y divertidas y con las que suele ser fácil relacionarse y entablar amistad, sin embargo, ni siquiera entramos en el top 10 de este ranking de los países del mundo donde es más fácil hacer amigos. ¿Quieres saber en qué país es más sencillo entablar amistad y en qué país es más difícil? Es un ranking realizado por Expat Insider, 2016 de InterNations , los resultados están basados en 14.000 respuestas de 67 países del mundo. Imagen no disponible | Montaje El primer dato que quizá sorprende es que nos tenemos que ir hasta Asia para encontrar el país donde es más fácil hacer amigos y es nada más y nada menos que Taiwán. Le sigue el país africano Uganda y en tercer lugar Costa Rica, el primer país latinoamericano del ranking y por supuesto no el único. El primer país Europeo en entrar en el ranking es nuestro vecino Portugal que se cuela en el puesto número 10 como país donde es más fácil hacer amigos. España no anda muy lejos ya que nos colamos en el puesto número doce de la lista por detrás de Brasil. Por otro lado el país donde es más complicado establecer relaciones amistosas es Kuwait en el puesto número 67 de esta lista, pero le siguen muy de cerca Arabia Saudita y la República Checa. ¿Os ha sorprendido este ranking?1- Taiwán 2- Uganda 3- Costa Rica 4- México 5- Colombia 6- Omán 7- Filipinas 8- Nueva Zelanda 9- Vietnam 10- Portugal 11- Brasil 12- España 13- Ecuador 14- Canadá 15- Rumania 16- Bahréin 17- Malta 18- Indonesia 19- Ucrania 20- Irlanda 21- Tailandia 22- Argentina 23- Australia 24- Chipre 25- EE.UU. 26- Grecia 27- Perú 28- Marruecos 29- Japón 30- Israel 31- Emiratos Árabes Unidos 32- Malasia 33- Tanzania 34- India 35- Kenia 36- Turquía 37- Egipto 38- Kazakstán 39- Mozambique 40- Polonia 41- Luxemburgo 42- Reino Unido 43- China 44- Nigeria 45- Países Bajos 46- Hungría 47- Italia 48- Panamá 49- Sur África 50- Corea del sur 51- Singapur 52- Hong Kong 53- Bélgica 54- Finlandia 55- Alemania 56- Francia 57- Chile 58- Austria 59- Rusia 60- Dinamarca 61- Qatar 62- Suecia 63- Noruega 64- Suiza 65- República Checa 66- Arabia Saudita 67- Kuwait