Zidane: "Pondré a los once mejores: yo y diez más"

Zinedine Zidane ya demuestra quién manda. El nuevo entrenador del Real Madrid ha anunciado esta mañana una serie de cambios "que básicamente pasan porque el balón pase siempre por el que sabe qué hacer con él, o sea, el menda". Algunos periodistas no han entendido a qué se refería, así que Zidane ha tratado de ser más claro: “Nacho se puede ir despidiendo del 5, porque ha llegado su dueño”. Zizou ha prometido además que “Florentino no influirá en las alineaciones. Yo pondré a los once mejores: yo y diez más”. El nuevo míster también cambiará el sistema de juego porque “de mediapunta es donde mejor rindo, aunque bueno, soy la polla en todos lados así que lo mismo da”. Sobre si esta alineación afecta a la BBC la respuesta de Zidane ha sido clara: “Yo la BBC me la paso por el forro”. La rueda de prensa ha tenido lugar tras su primer entrenamiento al frente del equipo: Para Zizou “son todos chicos muy majos. Juegan como el culo, pero bueno, para eso estoy aquí”. Sorprendentemente, el que más le ha llamado la atención ha sido Danilo: “Me ha preguntado qué era eso tan complicado que hacía con la pelota: era un control y pase, me ha llevado toda la mañana enseñárselo”, ha dicho entre risas el francés, al que mañana le toca enseñarle a Cristiano a tirar faltas. Imagen no disponible | Montaje Zidane enseñando a CR a tirar las faltas En cuanto a CR, Zidane promete no cometer con él los mismos errores que cometió Benítez: “Tranquilos, yo sí sé quién es el mejor jugador del mundo. Yo”. Zizou debutará este fin de semana contra el Depor. “No prometo nada. Bueno, prometo que Bale estará en el banquillo, aprendiendo un poquito”, ha concluido el francés antes de dar un cabezazo a un periodista que preguntaba demasiado.