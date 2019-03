Xavi responde a Cristiano Ronaldo: "Rebota rebota y en tu culo explota"

Imagen no disponible | Montaje

Continúa el rifirrafe entre Xavi Hernández y Cristiano Ronaldo. El ex jugador del Barça no se ha mordido la lengua y ha continuado la elevada discusión que mantiene con Cristiano, al que ha respondido a través de twitter con un contundente "rebota rebota y en tu culo explota". Unas declaraciones que según el entorno del luso han sentado muy mal a Cristi. "Hay líneas que no se deben cruzar", ha querido recordar Jorge Mendes, "porque todos sabemos que para mi representado su culo es algo sagrado". Pero la cosa no ha quedado ahí. Minutos después CR publicaba en su Facebook un demoledor "habla chucho que no te escucho" junto a una foto con sus tres Balones de Oro. El mensaje levantaba un sinfín de reacciones en el mundo del fútbol y más allá: Los Manolos, Pedrerol y Antonio Ferreras han abierto sus respectivos programas con estas declaraciones. Y aún hay más: el ex capitán azulgrana se ha dado por aludido y ha insistido una vez más en que si él no tiene Balón de Oro "es porque el césped estaba muy alto". No obstante, ha recordado que tiene "muchas más Ligas, Champions y Mundiales. Así que chincha rabiña, que tengo una piña que tiene piñones...". Según Jorge Mendes, estas palabras han destrozado anímicamente a CR, que exige saber "qué trofeo es ese de la piña con piñones" y por qué caralho él no tiene ninguna. "Está intentando averiguarlo a través de internet", confiesa Mendes, "pero le cuesta mucho porque hasta hoy sólo lo había usado para escribir en Google "Cristiano Ronaldo".

