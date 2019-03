Willy Toledo se mete a árbitro en busca de más insultos

La liga española ya tiene un nuevo colegiado. Ni más ni menos que Willy Toledo, el famoso act...el famoso artis...el famoso tipo, que esta mañana anunciaba a todos su nuevo trabajo a través de Twitter: "Hola a todos, gilipollas. Os anuncio que a partir de ahora seguiré tocándoos los cojones con un pito en la boca", comunicaba Toledo, que concluía el tuit con un escueto "joderos". Toledo tomó la decisión tras una charla con Ángel María Villar, con el que asegura se entendió "a las mil maravillas. Es la primera persona con la que hablo y no acabo discutiendo", dijo Toledo. Villar también dijo lo mismo. El presidente de la Federación (en serio) asegura que desde el principio tuvo muy claro que el actor debía hacerse colegiado: "Tú has nacido para árbitro, Willy, hazme caso", le dijo tras escuchar un rato las cosas que decía "y cómo las decía". Si bien en un primer momento el actor respondió a Villar "yo no hago caso a nadie, fascista", acabó aceptando la oferta cuando este le recordó que ser árbitro "es como ser Nicolás Maduro; se hace siempre lo que tú digas, aunque lo que digas no sean más que gilipolleces". Imagen no disponible | Montaje Willy Toledo, en pleno acto bolivariano Toledo, que empezará este mismo fin de semana, ha asegurado estar ansioso porque empiecen unos pitos e insultos que "me ponen mucho". "Haré lo que haga falta para ser portada al día siguiente", ha desvelado a sus familiares y amig...a sus familiares. La LFP le ha asignado el partido del Real Madrid. Tras conocerse la noticia, la victoria de los blancos se paga a 100 por euro apostado, y la expulsión de Cristiano a 10 céntimos. Imagen no disponible | Montaje Cristiano, tras enterarse de que le pita Willy Toledo