Wally desaparece en Bilbao

Señora de Wally, la esposa del mítico y odioso personaje, ha dado la voz de alarma: “por favor, ayudadme, mi marido ha desaparecido. Sé que muchos le odiáis, que es un cabrón...pero es mi cabrón”. Wally fue visto por última vez durante las celebraciones de ayer en Bilbao con motivo de la consecución de la Supercopa por parte de Athletic, “su equipo de toda vida”, como nos recuerda su esposa. “Iba vestido como siempre, aunque perdió su gorro con todo el follón. Me di un momento la vuelta y de repente ya no estaba. Estoy preocupadísima, porque además iba muy borracho y yo tengo sus gafas de ver”. La última vez que se supo de Wally fue a través de su instagram. Durante el partido contra el Barça, colgaba esta foto en la que se le veía acompañado de su buen amigo Ronald McDonald, fanático culé. Cada uno iba con la camiseta de su equipo. Imagen no disponible | Montaje La Ertzainza ya ha asegurado que su intención es la de saber donde está Wally “tan pronto como sea posible”, si bien ha dejado bien claro que hasta que no se les pase la resaca no empezarán con las labores de búsqueda. Hasta que eso suceda, tanto el creador de Wally como el campeón del mundo de “Dónde está Wally” (un niño japonés) han sido enviados a Bilbao para tratar de dar con el desaparecido. Lamentablemente, al creador del dibujo se le ha visto muy cocido por el centro y sin ninguna intención de ponerse a buscar “a ese pedante cuatro ojos”. El niño japonés, por su parte, también ha desaparecido. Las labores de búsqueda se centran ahora en “buscar al único rojiblanco que no hable vasco”. Cientos de carteles han sido pegados por la ciudad junto a la pregunta “¿Ha visto usted a este hombre? Recompensa: una cerveza gratis”. De momento la policía ha recibido en comisaría a cerca de 10.000 personas que al grito de “aiba la ostia, yo soy Wallace, dame mi cerveza”, han tratado de hacerse pasar por el desaparecido personaje. La Ertainza también ha asegurado que “la búsqueda durará al menos un día más, pero no más”, ya que “al fin y al cabo todo el mundo daba a este pesao por muerto desde hace años”. Wally ha desaparecido en Bilbao ¿Eres capaz de encontrarlo en esta foto de la celebración del Athletic? PINCHA PARA QUE SE HAGA GRANDE Imagen no disponible | Montaje