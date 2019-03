Valencia pide alargar las fallas porque quiere quemar once ninots más

Imagen no disponible | Montaje

Las fallas aún no han acabado. Esa ha sido la sorprendente noticia que ha anunciado esta mañana el ayuntamiento, que asegura obedecer "al clamor popular del pueblo valenciano, que al parecer quiere seguir quemando ninots..". El ayuntamiento también reconoce que la decisión es "bastante polémica y un poco gilipollas, pero es que después de lo de los semáforos sexistas sentíamos la necesidad de superarnos, tete". La petición en sí, que procede de las peñas valencianistas, exige poder quemar "once ninots más, y les llamamos ninots por llamarles algo a esos cabrones". Poco más se sabe de las figuras, aunque el comunicado deja claro que "de figuras no tienen nada los muy paquetes". Lo que sí confirma el texto es cuál será el ninot indultat: "se llama Negredo, y se ha librado por los pelos...". El ayuntamiento informa por último que La Cremá tendrá lugar en el estadio de Mestalla, "que siempre ha acogido muy bien los incendios". Además, la sintonía oficial no será 'Valencia es la tierra de las flores' "que ya está más vista que Parejo", sino 'Neville vete ya', que se la sabe aún más gente. A esta canción le seguirá "otro clásico valenciano, el 'hasta los huevos'".

Publicidad