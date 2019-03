Un hombre se lía con los horarios de los Juegos y se traga sin querer los dieciseisavos de tiro

Imagen no disponible | Montaje

Genaro Mariño, un salmantino de 54 años, lleva varias horas ingresado en urgencias tras haberse tragado por error los dieciseisavos de la prueba olímpica de tiro en su modalidad de carabina a 10. Los doctores informan que "era además la categoría masculina, ni siquiera podía ver si la alemana estaba buena y eso... terrible". Genaro se había levantado a las cuatro de mañana con la intención de ver el partido de baloncesto de España, pero un error en el teletexto, donde se había informado de la hora, le metió en una trampa de la que ya no podría escapar. "Vi a varios gordos disparando con escopetas y pensé que aquello estaba acabando y que enseguida empezaba el baloncesto...cuando quise darme cuenta llevaba dos horas viéndolo. Fue entonces cuando me dio el ataque epiléptico", nos cuenta desde la cama del hospital un visiblemente fatigado Genaro. El de Genaro no ha sido el único caso. En Cáceres, una señora asegura haberse visto "de pe a pa" un Hungría-Nigeria de Waterpolo a las dos de la mañana, aunque de momento nadie se ha molestado en comprobar si sus datos son ciertos. Genaro ya ha demandado tanto al teletexto como a TVE, a la que acusa de no avisar "con un sonidito, o con los rombos de toda la vida" que el contenido que se emite no es apto para todos los públicos. "Ayer fui yo, pero mañana usted mismo puede verse delante de las rondas previas de hípica, o peor, de esgrima, y ya verá que gracia ya".

Publicidad