Tu mujer no sabe cómo decirte que te pierdes el Clásico porque tenéis merienda con la suegra

Te vas a perder el Clásico. @TTangana ha decidido adelantarse a tu mujer porque como ella mismo nos ha confirmado “no sé cómo decírselo”. Al parecer, tienes merienda con la suegra para hablar de cómo distribuir las navidades. Tu mujer asegura que "es impepinable que sea el sábado, porque el domingo tiene peluquería y reservó hace mucho". "Me enteré ayer de que ese día a esa hora es el Madrid-Barça, lo juro", nos ha dicho tu chica, que asegura que no tenía ni guarra" de que el Clásico fuese un partido de fútbol. "¿Joé, qué clase de nombre es ese?. Pensaba que era una peli tipo El Mago de Oz, pero cuando le vi tan emocionado con el Clásico esto el Clásico aquello ya empecé a sospechar”, dice tu mujer, que recuerda que “yo me perdí la inauguración del Primark por un Madrid-Levante y no le dije nada. Nada de nada”, lo cuál aclara por qué no te dirigió la palabra durante todo ese fin de semana. “A ver, que de verdad que lo siento, pero hay que ir y punto”, sentencia. Imagen no disponible | Montaje tu mujer, el finde que abrió el Primark @TTangana también puede adelantar que a tu suegro tampoco le hace "ni puta la gracia lo de la merienda de los huevos", y que piensa que la idea ha sido tuya porque así se lo ha hecho saber su mujer. Tu cuñado, sin embargo, se libra de la merienda porque puso una excusa a tiempo y verá el partido con los colegas mientras se ríe de lo pringaos que sois su padre y tú. Imagen no disponible | Montaje la foto que te va a enviar tu cuñado a mitad merienda Tu chica nos ha confirmado que piensa decírtelo esta noche, y que se va poner "la camiseta esa con escote" que tanto te gusta. Se la ha puesto delante de nosotros para que opinemos y aunque efectivamente está pero que muy bien le hemos advertido que eso no será suficiente porque se trata de un Madrid-Barça, así que tal vez esta noche triunfas. De nada colega. Imagen no disponible | Montaje Tu mujer, con la camiseta de convencer, dándote la noticia Por último, @TTangana también puede confirmarte que no sólo te van a joder el Clásico sino también las navidades, porque la suegra está "más que dispuesta, vaya que sí", a que pases en su casa tanto Nochebuena como Fin de año.