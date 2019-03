Tu mejor amigo te roba tu excusa para no ir a la boda de este sábado

Imagen no disponible | Montaje

Estás jodido. Tu excusa cojonuda para no ir a la boda de este sábado ya la han usado. Y ha sido otra vez tu amigo Javi, que asegura que tú hubieras hecho lo mismo. "La oportunidad de ver la final está por encima de nuestra amistad, y lo sabes", dice tu ex amigo, que para colmo se va a Milán, el cabrón. Además, y según ha podido confirmar @Ttangana, la boda será de tarde y la estúpida de la novia ha prohibido expresamente poner la tele durante la cena. La celebración es en la sierra, o sea que olvídate de verlo por móvil porque no hay cobertura. Tu amigo el novio no tiene nada que decir al respecto. A través del teléfono nos confirma que "me caso, así que creo que con eso te lo digo todo. Yo ni pincho ni corto". También nos confirma que con la baja de Javi te tocará sentarte con el gilipollas de Ramón, el ex de tu chica al que no le gusta el fútbol. "Más me jode a mí. No lo de Ramón, lo del partido", nos dice el calzonazos del novio. Como últimas excusas, te quedan la de estar enfermo, que según tu madre "no se la cree nadie y menos esa arpía de chica" y la de "no tengo con quién dejar al niño", pero tú no tienes hijos. Tus colegas Pechu y Agustín, que no han sido invitados porque en su día le dijeron un par de verdades a la novia, se ofrecen a contarte el partido por whasaap. Ánimo macho.

