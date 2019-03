Trump propone no dejar volver a los negros que no ganen medallas

Imagen no disponible | Montaje

Nueva y brillante idea del candidato Donald Trump. El magnate republicano sugería en su último mitin "sacar provecho de los Juegos Olímpicos" y prohibir la entrada al país "a todos los afroamericanos que no consigan medallas. Y fijaos que digo afroamericanos, para que luego me llaméis racista, venga coño". Trump está dispuesto a aceptar a aquellos que se alzen con alguna presea porque "al fin y al cabo traen oro y plata, que nunca viene mal", pero insiste en que "si se han ido a Brasil a dar saltos y lanzar cosas...no sé vosotros pero yo a eso lo llamo salvajismo. Por mí están bien donde están, ahí en la selva". Trump también recuerda que "la obligación de cualquier americano es cumplir con su deber. Mi obligación como político es acabar con la chusma. La obligación de un negro es ganar medallas. Si no vale ni pa eso... para qué lo queremos?. Vamos, digo yo, llamadme loco..." La indignación ha estallado en la delegación estadounidense, que no ha tardado en mandar a Trump un contundente comunicado: "¿Es usted idiota? ¿Y por qué sólo los negros que no consigan medallas? Por qué no también los judíos, los latinos y los demócratas?". La respuesta de Trump no se ha hecho esperar: "Magnífica idea, no se me había ocurrido. Gracias y God bless you". Trump ha reconocido ser un ferviente admirador de los Juegos Olímpicos, especialmente de "los de Berlín 36, no me preguntes por qué". Además, confiesa que sus pruebas favoritas son "todas las femeninas. Se las ve tan graciosas, pretendiendo ser como los hombres...me encanta, i love it", concluye el político antes de pedirnos los pasaportes.

Publicidad