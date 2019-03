Todas las aficiones de la Eurocopa exigen que Albania llegue hasta la final

“No podemos perder a Albania. A Albania no”. Con estas palabras ha arrancado esta mañana el comunicado conjunto de las aficiones, enviado a la UEFA y firmado por las Federaciones de todos los países. El Hastag #NoEcheisALasAlbanas ha sido por su parte trending topic. La voz de alarma la dio la Federación Italiana de Fútbol, que al grito de “Mamma mia, ma que cosa!” se percató del potencial de Albania. Desde España, Ángel María Villar fue un poco más vulgar al manifestar “no juegan ni al huevo, pero vaya delantera”. No sólo las aficiones exigen que Albania siga en la Euro. También un sinfín de jugadores, entre los que destacan David De Gea y Karim Benzema, que desde su casa escribía “Mon dieu con la Albanie, y yo en mi casa como un pringao”. [caption id="attachment_24281" align="alignnone" width="600"] Imagen no disponible | Montaje Polonia por lo menos hasta semis[/caption] Las federaciones también exigen a la UEFA que Polonia y Croacia lleguen “por lo menos a semifinales” y que a Ucrania, ya eliminada le den “otra oportunidad, por caridad”. Italia, España, Portugal y otros países cochinos ya se han mostrado dispuestos a quedar eliminados para que Ucrania ocupe su lugar, aunque la UEFA también baraja “eliminar a Irlanda del Norte, que no aporta nada”. Del Bosque pondrá mañana a Casillas porque De Gea está dispuesto a dejarse todos los goles para que las croatas jueguen más partidos.