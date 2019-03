Temor en el Chelsea a que Costa malinterprete el significado del 'Boxing Day'

Imagen no disponible | Montaje

Hoy se juega en la Premier el famoso Boxing Day, una jornada para la que según sus compañeros Diego Costa lleva preparándose todo el año. El Chelsea teme que su delantero "malinterprete el nombre de este día" y alerta a los rivales de "una o varias posibles ostias de parte del chaval". El club inglés asegura también que "la intención del chico será en cualquier caso buena. Él solo quiere cumplir con la supuesta tradición". Sus compañeros aseguran que comenzaron a sospechar hace una semana al ver unos guantes de boxeo en la taquilla del jugador, el cual lleva varios días escuchando "The eye of the tiger" mientras da saltitos ridículos y hace flexiones con una mano. "Le hemos intentado explicar que nada de pegar, que lo de Boxing no significa boxeo, pero el problema es que aún no tiene ni papá de inglés", explican desde el cuerpo técnico. "Responde a todo que yes, y luego se pone el protector bucal y unos calzones enormes y sale a calentar...tiene mala pinta el tema". Las casas de apuestas ya vaticinan que Diego Costa no acabará la primera parte. En su cuenta de Twitter el delantero ya ha prometido que lo hará lo mejor que pueda: "intentaré estar a la altura de otros grandes como Cantona, Luis Suárez o Vinnie Jones. Viva el Boxing day".

