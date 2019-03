Tebas se compra una camiseta del Barça para la noche de Halloween

Javier Tebas ya tiene su disfraz de Halloween. El presidente de la Liga anunciaba esta mañana a través de Twitter estar preparado para la noche del terror: "Esta noche saldré por Madrid a dar sustos a la gente. Llevo un disfraz horroroso que da bastante asco, voy a estar feísimo". Minutos después publicaba una foto en la que se le veía con una camiseta del Barça. Imagen no disponible | Montaje La respuesta del Barça no se ha hecho esperar, y Bartomeu ha sido el primero en responderle: "Es verdad que estás feísimo, pero eso en ti no tiene ningún mérito, monstruo". Gerard Piqué anunciaba por su parte ya tener listo su disfraz de Frankenstein. "Solo me falta un tornillo a cada lado, pero está bastante conseguido. Qué os parece". El mensaje iba acompañado de este selfie. El siguiente mensaje de Tebas fue de disculpas: "pido perdón a todos los culés, solo era una broma. Mi respeto a este club es absoluto, y para demostrarlo esta noche iré disfrazado de jugador del Barça". A continuación publicaba esta foto. Imagen no disponible | Montaje Bartomeu también ha querido calmar las aguas y ha manifestado a continuación su respeto a la Liga y a sus dirigentes. "Yo esta noche saldré disfrazado de directivo de la LFP", escribía bajo esta foto. El Real Madrid no ha querido entrar en polémicas, y es que al parecer ellos ya celebraron Halloween este sábado. Cristiano Ronaldo confesó haberse disfrazado "del personaje que más pesadillas me provoca". Si bien no ha desvelado quién es, durante el partido marcó tres goles, por lo que todo hace indicar que se disfrazó de Messi.