Tebas pide perdón "al puto Barça" por haberles dicho "un par de verdades"

Javier Tebas ha querido enterrar el hacha de guerra. El presidente de la Liga ha pedido perdón "al puto Barça y a todos los jodidos culés" por haber dicho "un par de verdades bien dichas sobre ellos". Tebas ha querido recordar que "rectificar es de sabios y yo soy más sabio que nadie" y ha reconocido que fue un error comparar a los jugadores del Barça con bolos, ya que "los bolos no se tiran, se caen cuando los golpeas de verdad". También ha querido dejar claro que no es forofo de ningún equipo y que apoya a todos por igual: "se puede ser del Atleti, se puede ser del Madrid o se puede ser subnormal, o le lé, o la lá". El presidente de la Liga ha querido por último condenar una vez más la agresión sufrida por los culés en Mestalla y ha insistido en que "a un jugador del Barça no se le puede lanzar una botella vacía. Tiene que estar llena, no jodas".

