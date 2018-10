Suspendido el Real Madrid-Athletic porque coincide con OT el reencuentro

realmadridotok | Liopardo

Al final ha imperado el sentido común. El partido de este domingo entre Real Madrid y Athletic de Bilbao ha sido suspendido. La razón: coincidía con OT el reencuentro. Ambos equipos habían emitido una queja a la LFP para que aplazara el encuentro: "Queremos ver OT, somos humanos", rezaba el comunicado conjunto. La noticia ha sido recibida con mucha alegría en ambos vestuarios. En Valdevebas, todos los jugadores han salido a dar una rueda de prensa conjunta con una camiseta en la que se podía leer: "Juan Camus, fuerza". "La Liga ha hecho bien en suspender el partido, porque no pensábamos saltar al césped" ha dicho Ramos, escoltado por todos sus compañeros. "Donde esté el abrazo entre Bisbal y Chenoa que se quiten los tres puntos, no jodas quillo". En Bilbao recibieron la gran noticia de manos de su entrenador. Ernesto Valverde llegó al vestuario y sin mediar palabra puso a todo volumen el "a tu lado", que fue recibido con gritos de alegría y abrazos por toda la plantilla. En rueda de prensa el técnico recordó que "no todo en la vida es ganar. Y si no mirad a Busta, que quedó tercero y sin embargo le fue mejor que a Rosa". Javier Tebas, que ha reconocido que acabó suspendiendo el partido "porque me llamó Florentino llorando diciéndome que por favor quería ver el reencuentro con Angel Llacer", ha asegurado que aún no hay nueva fecha para este partido. "Queríamos ponerlo este viernes, pero al parecer Lorena imita a Bob Jovi en Tu cara me suena.."

