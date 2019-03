Suben las temperaturas y ocupan la plaza del Elche

No se habla de otra cosa. En el bar de la esquina, en la peluquería, en el putic…perdón, en el gimnasio del barrio. Suben las temperaturas. Así lo han confirmado simultáneamente el hombre del tiempo Roberto Brasas y el presidente de la LFP, el brasas de Tebas. “Lo siento por el Elche”, ha dicho Tebas. “Bueno lo siento por todos, porque nadie quiere que suban las temperaturas y menos yo que no tengo piscina…pero oye, es lo que hay, las temperaturas han pagado y el Elche no”. Imagen no disponible | Montaje La noticia, en efecto, no agrada a nadie, pero mucho menos a gente como la de Murcia o Huelva, que ve como sus opciones de volver a segunda y de pasar un verano fresquito se van al garete. “Ya suponíamos que no subiríamos nosotros”, ha confesado el presidente del Recre. “Pero que encima suban las temperaturas…yo creo que van a joder, qué horror de verano quillo”. Tebas también han confirmado que “podría haber sido peor. Me reuní con ellas y logré que se contentaran con la plaza del Elche, pero su intención era la de subir hasta los 42 a la sombra en Soria”, desvela el presidente de la LFP, que tuvo que abandonar la reunión antes de tiempo a causa de una fuerte insolación. También ha hablado al respecto el presidente de Federación, que aunque parezca mentira es Ángel María Villar. Al respecto de este y otros muchos asuntos Villar tan solo ha dicho “el jurgol español es maravilloso”, lo que denota claros síntomas de estar siendo víctima del polémico ascenso de las temperaturas. Imagen no disponible | Montaje Las temperaturas, por su parte, ya han anunciado que “estamos muy cómodas donde estamos y no tenemos intención de bajar”. De momento y según nos cuenta Roberto Brasas “deberían quedarse ahí, en segunda, y no tocar más los huevos”, si bien recuerda que “esto es agosto en España y todo es posible” y que él sólo es “el gañán del hombre del tiempo, o sea que muy probablemente me equivoque”.