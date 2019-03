Star Wars intentará superar la recaudación del despido de Mourinho

Dicen que esta peli es capaz de todo, pero habrá que verlo. La nueva entrega de Star Wars se ha propuesto superar la recaudación conseguida por José Mourinho tras su despido. Una cifra muy elevada que no hace falta mencionar porque usted no la entendería y que, según algunos, habría asustado incluso aAmancio Ortega, que tras leer la cifra habría exclamado "carallo, vaya pasta gansa".@TTangana ha podido hablar con Disney, dondeoptan por la prudencia alasegurar que "con que recaudemos la mitad, lo petamos".Mientras nos vendían sin darnoscuenta unos calzoncillos de Chewbacca, también nos recordaban que "aunque conseguimos cosas muy chulas con los ordenadores y eso, de momento milagros no hacemos". Imagen no disponible | Montaje George Lucas, tras escucchar lo que se ha llevado Mou Mourinho supera de momento a Star Wars como "show más recaudatorio del año". Por detrás de él se encuentran Star Wars, a pesar de no haber estrenado aún la película, "porque los calzones de Chewi se venden como roscas", así como las camisetas rosas del Real Madrid y Jorge Mendes. Mourinho no ha querido por su parte hacer declaraciones sobre su despido, y de momento tan sólo contamos con la foto en la que se le ve llorando. Algunas fuentes (Karanka y Terry) han negado que esas lágrimas sean de tristeza, y ambos las han explicado con un simple "50 kilos, como para no llorar..". El adiós de Mourinho ha sacudido por completo el mundo del fútbol. Abramovich ha puesto a la venta a toda su plantilla, incluída su fisio Eva Carneiro, argumentando que "necesito pasta como el comer, que seré ruso, pero no árabe". Si bien de momento no ha recibido ninguna oferta por sus jugadores, cientos de equipos de fútbol y de otros deportes han hecho importantes ofertas por los servicios de Carneiro. El Real Madrid ha sido hasta ahora el que más fuerte ha pujado, debido sobre todo a la insistencia de Karim Benzema, que se me ha mostrado dispuesto "a poner lo que sea, de mi bolsillo", para que Carneiro recale en el vestuario madridista. Imagen no disponible | Montaje Schürrle, haciéndose el lesionado