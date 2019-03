Shakira, rabiosa con los brutos ciegos sordomudos que pitan a su tigre

Shakira ha querido salir en defensa de Gerard Piqué, objeto de estos días de unos pitos que a la cantante le han hecho más daño "que a la gente mi canción Loba, y mira que eso hizo daño. ¡¡Auuu!!". Shakira nos recibe en su jaula con una pose un tanto extraña, y nos ofrece wakamoles y awakates mientras nos presenta a su wakamayo, Ramos: "Le hemos llamado así porque chilla mucho y cuando habla sólo dice tonterías…", nos dice riéndose. Pero pronto se pone seria cuando le preguntamos por los pitos. A Piqué. "No pido que todos los días sean de sol, no pido que todos los viernes sean de fiesta...pero sí que se valore lo que hecho mi tigre por la roja. Él es muy del Barça y muy de la selección. Bueno, y muy del Milan, claro…". Sin que le preguntemos por ello, Shakira continúa reconociendo los errores de su marido: "Yo sé que no ha sido un santo, pero lo puede arreglar…" y añade, "no sólo de pan vive el hombre y no de excusas vivo yo", signifique lo que signifique eso.

Al preguntarle sobre la gente que le pita, la cantante asegura estar "rabiooooosa. Hay que ser muy bruto, ciego, sordomudo. Con todo lo que ha sido, y al fin ha conseguido…", nos dice con un ritmo tontorrón que nos hace mover pies y hombros de manera casi involuntaria. El wakamole se acaba y el tiempo también, pero antes de irnos le preguntamos por las ideas políticas de Shakira: "Creo que empiezo a entender... y a mí me da que es independentista. No me lo ha dicho, pero las mujeres somos las de la intuición... En cualquier caso no me extrañaría que lo fuera, porque esto es África. Samina, mina, eh, eh..." La entrevista se ha ido de madre, Shakira está bailando encima de la mesa del wakamole y el wakamayo, Ramos no para de chillar, por lo que decidimos irnos antes de que vuelva el tigre, dando por finalizada una entrevista... Loca loca loca.