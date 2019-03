Según los del videoarbitraje Caranchoa no toca a Granbomba

Imagen no disponible | Montaje

Nuevo lío a cuento del videoarbitraje. Tras varios días analizando las imágenes, los asistentes del nuevo y polémico sistema de arbitraje ya han dado su veredicto: Caranchoa no toca a Granbomba. "Ni siquiera le zorra, le quita una cosa de la cara", le han dicho al árbitro del choque, que ha decidido expulsar al youtuber "por fingir". Los hombres del videoarbitraje aseguran también que esta es su "decisión definitiva, de verdad, ya, seguro", después de haber estado confundiendo al árbitro por el pinganillo durante toda la semana: "Carga legal. No no, espera, es fuera de juego. Ah no, la señora que pasa le habilita... joder que lío, danos otro minuto". Y así hasta esta mañana. Desde la FIFA respaldan por completo la decisión de los árbitros, a pesar de reconocer que en un primer momento ellos también vieron "una señora ostia al chaval". Según el máximo organismo del fútbol mundial "Granbomba y su mandíbula rota pueden decir misa, que el videoarbitraje ha hablado". Los hombres del videoarbitraje también han aprovechado su inesperada fama para analizar otros vídeos polémicos y dictaminar sobre ellos. Entre otros casos, han llegado a la conclusión de que "Materazzi golpea con el pecho la cabeza de Zidane", que "Holyfield intenta ahogar a Tyson con su oreja" y que "es Chenoa la que le hace la cobra a Bisbal".

Publicidad