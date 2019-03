Se acaba la Eurocopa y tu novia aún no sabe que ahora vienen los Juegos Olímpicos

Imagen no disponible | Montaje

Tu novia ayer estaba pletórica porque sólo queda "un cochino partido de la Copa Europea esa", y después por fin podréis hacer "algo, aunque sea ir al cine a ver una de superhéroes, que ya no me parecen tan aburridas después de haberme tragado un Portugal-Polonia". Pero lo que ella aún desconoce, según ha podido saber @Ttangana (no preguntes como porque eso es secreto profesional) es que ahora llegan los Juegos Olímpicos y te los vas a tragar enteritos, la carrera de marcha incluida porque te hace mucha gracia como se mueven. Tampoco sabe que ahora mismo tu opinas que "ir al cine pa qué" porque no están echando ninguna de Marvel, ni que donde esté un España-Italia de waterpolo ya se puede ir quitando lo de cenar con los vecinos. Tu novia ahora mismo sabe pocas cosas, pero tú sabes aún menos, porque según nos ha dicho ella si vuelves a ver un partido de fútbol este verano "esos van a ser los únicos balones que veas en mucho tiempo". Tu chica asegura también que "el récord de los 100 metros no va a ser ná comparado con récord de tiempo sin hablarle que voy a batir si se pone a ver las carreritas".

