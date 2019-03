Rossi se venga de Márquez y Lorenzo diciéndoles que los Reyes Magos son los padres

Valentino Rossi se ha vengado. Y de qué manera. El piloto italiano ha llamado esta mañana por teléfono a Marc Márquez y Jorge Lorenzo para destrozarles prematuramente su infancia. "Quieres juego sucio? ¡Pues toma dos tazas, bastardo!. ¡Los Reyes Magos son los padres!", le ha dicho Vale a Marc, que según nos cuenta su padre "aún está encerrado en su habitación llorando. Este año se había pedido el tragabolas pero dice que ya no lo quiere, que le doy asco...es muy duro, puto Vale". Imagen no disponible | Montaje Márquez, hundido @TTangana también ha podido hablar con la madre de Márquez, que aún no sabe como consolar a su hijo: "Se puede empujar a alguien de una moto, se puede insultar y tal…pero decirle a un niño semejante cosa…ay, no sé, no sé”, nos ha dicho, antes de volver al cuarto de su hijo a darle un colacao caliente “a ver si le baja el sofoco". Imagen no disponible | Montaje Lorenzo, destrozado El drama ha sido aún mayor en casa de los Lorenzo, según nos confirma la señora de la limpieza, obligaba a ir en siempre en biquini. Y es que en un primer momento el de Yamaha no se creyó el mensaje de Rossi: “Eso es mentira, porque mi padre siempre pone coñac a los camellos y al día siguiente no queda nad…oh, mierda”, dijo Lorenzo antes de colgar el teléfono y convocar una rueda de prensa: “Estoy jodido, está claro, pero esto me hace madurar y me convierte en alguien más fuerte”, ha dicho Jorge ante los medios. “Además, siempre me quedará el ratoncito Pérez..”. Imagen no disponible | Montaje Lorenzo nos presenta a su señora de la limpieza Las respectivas familias nos confirman que Márquez y Lorenzo pasan ahora “por momentos chungos, como nos ha pasado a todos” y que ninguno de los dos irá mañana al cole. Además, ambos preparan una venganza conjunta contra Il Dottore, aunque aún no saben si será volver a quitarle un mundial, tirarle de la moto cuando se ponga a 200 o ponerle una bolsa de caca en la puerta de casa.