Rossi pidió consejo a Tasotti antes de la carrera

Imagen no disponible | Montaje

Tassotti ha vuelto a jugársela al deporte español. Según ha podido saber @TTangana el exdefensa italiano es el consejero personal de Valentino Rossi, que este domingo conseguía borrarle la sonrisa a Márquez por primera vez en su vida. El exinternacional nos confiesa que fue él el que le recomendó a Rossi que empleará con Márquez “la táctica Tassotti. Cuando nadie mire…zas, ostión, y asunto resuelto”, le dijo Tassotti a il Doctore, que “al principio tuvo sus dudas por aquello del qué dirán. Le recordé que también Luis Enrique lloró mucho y mira de qué le valió; Eliminado”. Tras hacer caso a su consejero y una vez terminada la carrera Rossi compareció ante los medios, para dar unas explicaciones muy particulares: “Siento mucho haber tirado a Márquez...pero es creía que era Lorenzo”, dijo el italiano, que también aseguró que “si volviera atrás en el tiempo no lo volvería a hacer, porque ya he visto que te graban sí o sí”. Tassotti no fue el único consejero al que acudió el piloto, que también contó con la ayuda psicológica de Mike Tyson, aunque como reconoce el propio Rossi “sus consejos no acabaron de convencerme. Una cosa es tirar a un compañero al suelo, y otra muy diferente arrancarle la oreja de un mordisco…eso es algo mucho más complicado a mitad carrera, así que lo descartamos. Pero cazzo, la idea era molto buena”. Tras lo sucedido, y visto el revuelo montado, el Mundial de Moto GP ya ha dejado bien claro que “las cosas van a cambiar. A partir de ahora las ruedas llevarán pinchos en los laterales, en plan Ben-Hur, y ganará el último que quede en pie”, ha asegurado la dirección, que ha dado las gracias a Rossi “por enseñarnos como conseguir que a la gente le importen las motos”.

