Reyes se entera de que los Reyes son sus padres

Jose Antonio Reyes se ha llevado este viernes una desolación tremenda. Según ha podido saber @TTangana el extremo del Sevilla se ha enterado que los Reyes, los Magos, son los Reyes, sus padres. Reyes, Jose Antonio, ha recibido la noticia de su buen amigo Reyes Estévez. Reyes Estévez, que no es Tévez sino que se apellida así, Estévez, le habría dicho a Reyes que sus padres, los de Reyes, son en verdad los que le traen los regalos en Reyes, el día. "¿Que mis padres son los Reyes? Ya lo sé pisha, por eso yo también me apellido Reyes", le dijo Reyes a Reyes. Reyes Estévez no se dio por vencido, y le explicó que los Reyes -el señor y la señora Reyes- no sólo eran los Reyes -sus padres, los de Jose Antonio- sino que además eran aquellos Reyes que cada seis de enero traen regalos a los niños. Una noticia que dejó totalmente trastocado a Reyes, que no podía concebir que sus padres fueran capaces de llevar regalos a todos los niños del mundo. Reyes Estévez, al borde de las lágrimas, le explicó entonces a su tocayo que los Reyes son los padres de cada niño. Reyes, José Antonio, se volvió entonces totalmente loco al enterarse de que todos los niños del mundo eran en realidad hijos de Don Felipe y Doña Leticia. Imagen no disponible | Montaje El Rey, repasando su carta a los Reyes Después de que Reyes Estévez se fuera, como no, corriendo, Reyes decidió llamar por teléfono a sus padres, aunque por equivocación y por culpa de la agenda llamó a Don Juan Carlos. "Pero quién eres? Preguntó el Rey". "Reyes”, respondió Reyes. "Ah qué bien, pues este año quiero que me traigáis una moto", respondió el Rey. Para intentar aclarar lo ocurrido @TTangana ha hablado con los Reyes Magos, los cuales han querido dejar claro que ellos "ni son los padres de Reyes, ni tienen ningún hijo ni cazan elefantes" y que intentarán explicar a Reyes y “también a Felipe y Leticia” quienes son los auténticos Reyes, o sea, sus padres. Los de Tévez.