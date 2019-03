Requisitos para ser el jefe de la Casa Blanca

No se sabe muy bien si es un empresario o un político, pero aunque nadie diera un duro por ello ha llegado a la casa blanca a base de promesas increíbles y dispuesto a devolver a los suyos la grandeza que un día tuvieron. Quiere dar un puñetazo en la mesa de Europa, y no le temblará la mano a la hora de echar a la gente. Además, es muy consciente de cual es la clave del éxito: dar espectáculo. ¿Trump 2016? No, Floren 2009. Maldita sea, se parecen demasiado. A ver si ese pelo no va ser otra cosa que una peluca para despistar...Porque a ver:

- Ambos mandan en la Casa Blanca: Y lo harán hasta quién sabe cuándo. Además, ambos son supuestamente empleados de una gran masa que es la que de verdad tiene el poder y decide las cosas...pero eso no es más que una preciosa teoría. Porque si no...¿como se explica que siga Benzema, con la tirria que le tiene votante?. ¡Todo para el pueblo pero sin el pueblo! - Ambos son magnates de la construcción: ¡Y ambos tienen sus famosas torres!. Teniendo en cuenta que una casa blanca, la de la Castellana, va a ser remodelada de arriba abajo...¿le dará a Trump por hacer retoques en la de Washington? Obama ya lo imaginó, y este era según él el aspecto que tendrá en breve el 1600 de Pennsylvania Avenue, si Carmena lo permite. Imagen no disponible | Montaje - Los dos están obsesionados con los chinos: Los chinos, los chinos, la clave está en los chinos. Ellos son los que los harán (aún) más ricos. Eso sí, la manera de conseguirlo difiere un poquito. O no. Ambos quieren su dinero, pero uno lo conseguirá dejando de comprarles cosas y el otro lo hace vendiéndoselas: ¡Camisetas, partidos, balato balato mire usted! - Ambos pierden la cabeza por una liga: es ver una liga y volverse locos. No hay nada que les guste más. Seguramente por aquello de que lo que más cuesta conseguir es lo que más desea uno. En este apartado gana Donald. Claro que no tiene a Messi para impedírselo. Así cualquiera. Imagen no disponible | Montaje Trump, rodeado de ligas - Los dos quieren echar a los hispanos: No se sabe muy bien qué perra les ha entrado con los hispanos, ¡con lo trabajadores que son!. Pero el caso es que no tienen cabida en su proyecto y sus días parecen estar contados. Ni los James ni los Keylor tienen hueco en sus equipos. Ambos prefieren producto nacional, De Gea, y hasta que no lo tengan no pararán. - Ambos son famosos por despedir a sus empleados: You're fired. ¿Pero por qué?. Pues mire usted, no lo sé. Necesitamos un nuevo impulso... - Ambos se equivocaron con lo del muro: Lo del muro fue un gran error, y es algo que les perseguirá toda la vida. Y digámoslo, a Florentino más que a Trump, porque construir 1600 kilómetros de pared para separar dos países e impedir que entren en el tuyo millones de personas no es nada comparado con fichar a Walter Samuel por 22 millones. No comparemos. Imagen no disponible | Montaje Florentino, con su muro. Vaya error