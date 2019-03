Raúl, candidato al Balón de Oro, tras un ganar la NASL (título que no tiene nadie)

Aún no es tarde para que Raúl se haga con el Balón de Oro. El eterno 7 conseguía ayer ganar la NASL, el único título que le faltaba. Un trofeo que como bien recuerda Tomás Roncero “no han conseguido este año ni Messi ni Cristiano” y que sólo tiene en su palmarés en gran Pelé. Manolo Lama también ha destacado que con esta victoria "Raúl supera en copas de la NASAL o como se diga al mismísimo Don Alfredo" y recuerda que “va siendo hora de que Del Bosque llame ‘al que nunca hace nada’ para la selección. Títulos de Raúl, uno. ¿Títulos de Costa?. Los mismos que Mourinho y que Pulido, cero". El propio Del Bosque ya ha confirmado que "las posibilidades de que Raúl vuelva a la selección son cada día más altas, ¿verdad?. Al fin y al cabo, en un equipo en el que juegan Costa, Morata o Casillas bien podría jugar Raúl, qué coño, de perdidos al río". Imagen no disponible | Montaje Del Bosque, tras confirmar que Raúl vuelve a la selección Desde Nueva York, por su parte, el propio Raúl ha mostrado su satisfacción con la posible llamada y ha asegurado que no tiene “ninguna intención de retirarse, ¿no?. Cuando me preguntaron yo dije ‘sí, bueno, no’. O sea, que no, que era que sí pero que luego me lo pensé mejor. Yo hasta que no gane el Balón de Oro" Raúl buscará ahora nueva objetivos lejos de Estados Unidos y ya se ha ofrecido a jugar “en cualquier equipo que tenga muy muy difícil ganar el título, que esos son los retos que me van”. Tras estas palabras, el 7 ya ha recibido importantes ofertas de tu equipo de colegas de los domingos, de la selección jamaicana de Bobsleigh y del Chelsea. Imagen no disponible | Montaje el equipo de bobsleigh de Jamaica, nuevo destino de Raúl