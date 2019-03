Ramos y Totti concuerdan en que "lo importante son los puntos"

Imagen no disponible | Montaje

Sergio Ramos y Francesco Totti protagonizaron ayer el enfrentamiento más esperado: el de ellos dos en zona mixta, donde no decepcionaron. Tras el 0-2 del Real Madrid, ambos estuvieron de acuerdo en que "lo importante son los puntos". "La Champions es muy larga y aquí es donde se ganan las Ligas" dijo Ramos sobre el partido. "A ver si con suerte pierde el Barça contra el Arsenal y nos ponemos un poquito más cerca". Totti también dijo tonteri...digo, opinó sobre el choque ante los medios: "aún quedan 90 minutos y me han dicho que si le damos la vuelta al marcador pasamos. O sea que con un 2-0 nos vale. Siempre pensé que con un 4-0 estabas más que eliminado, pero se ve que no...cosas de la Champions, io digo". Por último, ambos jugadores mostraron mutua admiración y decidieron cambiarse la camiseta al término del choque. "Sí, le pedí cambiarlas al final del partido", confiesa Ramos. "Lo que pasa es que luego él también me lo pidió, así que volvimos a tener cada uno la suya. Una putada, pero el fútbol es así".

Publicidad