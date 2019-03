Ramos se compra un periscopio para comentar el clásico como Piqué

"A ver pisha, yo hablo por aquí y no pasa nada. Como coño va esto". Con estas palabras empezó Sergio Ramos el uso de su periscopio, un aparato de dos metros de alto que le ha costado "Dios y ayuda encontrar, la madre que lo parió".

Al parecer, el sevillano no conseguía descargarse la aplicación y preguntó a su mujer "dónde mierdas se compra el periscopio ese de Piqué, que mi movil no tiene el IOS 8, me quedé en el 6". Pilar Rubio le habría recomendado que mirara "en alguna tienda del mar o así", por lo que el futbolista visitó todas las tiendas de ultramarinos del barrio, sin suerte, si bien aprovechó para comprar unas sardinitas en escabeche.

Según nos cuenta su representante, tras varias horas "pateándose Madrid con una bolsa llena de sardinas en escabeche", Ramos consiguió comprar un periscopio que lleva desde hace dos días intentando hacer funcionar. De momento la única pregunta que le ha llegado ha sido "¿sabes usarlo, cari?", que creemos es obra de su mujer.

El vestuario posando frente al periscopio

El futbolista, que según nos confirma su hermano acudió al entrenamiento de esta mañana con el aparato en una mano mientras conducía y hablaba solo en plan "sí bueno no, ahora estoy entrando a Valdevebas, preparando ya la Champions y tal", ha pedido ayuda al resto del vestuario, pues su intención es la de "demostrarle a Piqué que él no es único moderno". De momento ningún jugador ha podido descifrar el funcionamiento del cacharro, si bien Cristiano Ronaldo ya ha confirmado que se va a comprar un par, pues le gusta mucho "todo aquello que tenga espejos".