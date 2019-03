Rafa Benítez quiere a De Gea para jugar con un 4-4-3-0

Rafa Benítez no quiere recibir goles. Así se lo ha vuelto a recordar el técnico madridista a Florentino Pérez durante una comida en la que se comió su plato y el de su presidente: “Quiero mi portería a cero. Creía que había quedado bien claro después de que te obligara a echar a Casillas”, le dijo el técnico al Florentino, al que también exigió "otra ración de croquetas". Tras el fichaje de Casilla, Florentino creía haber resuelto el tema, pero nada más lejos: “Benítez me llamó para que le volviera a invitar a comer y para que fichara a otro portero. Yo no sé que le pasa a este hombre, porque que manera tragar, mire usted". Imagen no disponible | Montaje Pues bien, @TTangana ha resuelto el misterio. Tras invitar al entrenador a comer ha descubierto que la intención de este no es otra que la de jugar con 4 porteros. “Yo lo que quiero es conseguir lo que no ha hecho nadie”, nos desvela Benítez mientras rebaña con pan los restos de nuestros platos: “ganar la liga empatando todos los partidos a cero”. Una hazaña verdaderamente complicada que, como bien nos ha recordado, “casi consigo con el Valencia, pero al final ganamos un partido, creo”. La idea de Benítez ya ha sido trasladada al vestuario y ha contentado a todos los jugadores salvo a uno, que se ha echado a llorar al grito de "inyustisia!!". “Pero vamos, que ese siempre está enfadadito por unas cosas o por otras, así que qué importa”. Rafa también ha querido calmar a la afición recordando que "al fin y al cabo, es la misma táctica que se usaba el año pasado: jugar sin delantero. Solo que esta vez Benzema estará en el banquillo en vez de en el campo".