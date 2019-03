Putin ordena a los aficionados rusos que dejen de beber y pegarse e invadan Francia de una vez

Imagen no disponible | Montaje

Se acabaron las bromas. Vladimir Putin ha puesto firmes a los aficionados rusos, a los que insta a que dejen de “hacer el idiota” para centrarse de una vez en aquello para lo que fueron enviados a Francia: “Anexionarla a la gran madre patria”. “Está bien que bebáis un poco e intimidéis, sólo faltaba, pero estáis tardando mucho en el cometido principal, camaradas. Lo de Ucrania os llevó mucho menos tiempo” ha dicho Putin a su afición a través de todas las televisiones del mundo excepto las españolas, que no tienen los derechos. “Los objetivos de Rusia para esta Eurocopa son muy claros” ha dicho Putin mientras acariciaba un gato blanco: “primero nos anexionaremos Marsella, y luego…bueno, imaginen”. El presidente asegura que esta operación “totalmente democrática y legal, como mis cojones”, obedece simplemente a unas cuentas pendientes: “Empezó Francia. Napoleón intentó conquistarnos, y los rusos no olvidan”. Rusia también ha confirmado que no va a jugar ningún partido más de esta Eurocopa: “Nos vamos a llevar la Copa a Moscú igualmente, así que pa qué correr”. Una noticia que ha sido muy celebrada por las aficiones de Gales y Eslovaquia: “Valoramos más nuestra vida que un puto partido de fútbol”, reza el comunicado de los galeses, lo que confirma que son muy diferentes a los ingleses.

