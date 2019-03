Podemos ya es primero en las encuestas tras prometer que echará a Benítez

Espectacular remontada de Podemos. El partido de Pablo Iglesias ha pasado de la noche a la mañana a liderar todas las encuestas tras prometer ayer “ponerse manos a la obra con lo que de verdad le importa a la gente: Benítez sí o Benítez no”. Para Pablo Iglesias “el futuro de este señor deben decidirlo los madridistas, así que haremos un referéndum, y lo que salga salió”. La arriesgada propuesta de Iglesias cogió totalmente desprevenido a Albert Rivera, que una vez recuperado del susto le acusó de prometer “cosas totalmente imposibles. Está bien ser populista y eso, pero es que lo tuyo ya es de traca, Pablo. El futuro de Benítez lo decide Florentino…¿o es que también vas a echar a Florentino?”, preguntó Rivera a Iglesias generando las carcajadas de Pedro Sánchez, su mujer, el moderador y varios cámaras. Imagen no disponible | Montaje Rivera e Iglesias, debatiendo sobre la alineación contra el Eibar Iglesias recordó a Rivera que “este no sería el primer dictador en caer, y sabes muy bien de quién hablo”. La réplica de Rivera fue contundente: “no creo que debamos mezclar ahora lo que pasó con Laporta con el futuro de Benítez, que es de lo que estamos hablando”. Tras estos momentos de tensión, Iglesias dio la otra gran noticia de la noche: Podemos pasaba a llamarse ‘Podemos echar a Floren'. Pedro Sánchez, mientras tanto, observaba en silencio hasta que fue preguntado por el asunto en cuestión, momento en el cual reconoció no tener “ni guarra, oiga” de quién es Benítez. “Es un alcalde corrupto, o algo?”. Tras esta respuesta las encuestas le sitúan no sólo por debajo de Izquierda Unida, sino también de UPyD. @TTangana ha tratado de averiguar por su parte la opinión del PP sobre el futuro de Benítez. Mariano Rajoy no ha podido contestarnos porque estaba ocupado viendo la Gala de la Liga, aunque cuando salían los ganadores cambiaba de canal, “porque yo soy como cualquier español, sólo me interesaba la presentadora”. No obstante, sí que hemos podido hablar con su hijo, que asegura que la gestión de Benítez “deja bastante que desear…eso por no decir que es una auténtica basura”, tras lo cual se ha agachado rápidamente por temor a llevarse otra colleja. Imagen no disponible | Montaje Rajoy, siguiendo muy atentamente la Gala de la Liga