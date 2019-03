Podemos y Ciudadanos se ponen de acuerdo en algo: El Madrid no pasa ni de coña

Importante avance en la reunión a tres entre PSOE, Podemos y Ciudadanos. Según revelan desde las formaciones morada y naranja, nada más sentarse "y antes de hablar del futuro de España y otras paridas" Pablo Iglesias y Albert Rivera conversaron durante varios minutos “sobre lo que de verdad le importa a la gente”. Sin que nadie se lo esperara, en cuestión de segundos ambos políticos se habían puesto de acuerdo: "El Madrid no pasa ni de coña". El entendimiento entre ambos, que se escenificó con un apretón de manos, pilló totalmente desprevenido a Pedro Sánchez, que llegó tarde a la reunión porque tenía cita con su estilista y que a punto estuvo de echar a traste todo al entrar en la sala gritando “¡vamos chavales que el martes remontamos fijo, ¿estamos de acuerdo?!. Rivera e Iglesias no han llegado sin embargo a ponerse de acuerdo en el "por qué no se pasa". “Sin un buen centro es imposible hacer nada, ya no sé como tengo que decirlo", ha dicho el dirigente catalán. "El pobre Modric me recuerda a mí, le vienen por todos lados y está más perdido que un hijoputa el día de la madre. Pero eso último no lo pongáis, porfa". Imagen no disponible | Montaje Rivera e Iglesias, viendo el segundo del Wolfsburgo en el bar de abajo Para Pablo Iglesias “va siendo hora de dejar de engañar al pueblo, las opciones del Madrid son las mismas que las de un pacto con Ciudadanos”. Para el líder de los morados el problema está "en la derecha, como siempre", porque “ahí hay un señor que se llama Bale, con B de Bárcenas, que se dedica a llevárselo crudo por no hacer nada, el muy castoso". Iglesias y Rivera han opinado por último sobre el espíritu de Juanito. Para Iglesias “eso no es más que populismo barato, y sé bien de lo que hablo. Dejemos de engañar al pueblo y veamos las cosas como son. Estoy hablando de lo del Madrid, ¿eh?”. Rivera, por su parte, ha optado por su frase favorita que le vale para todo: "dejemos de mirar al pasado. Esto sólo arreglamos trabajando juntos y por igual. Y cuando digo todos también me refiero al vago de Benzema".